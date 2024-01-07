Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Экс-главком НАТО осудил Турцию за отказ пускать корабли для ВСУ через проливы

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Экс-главком НАТО Ставридис призвал Турцию пропустить тральщики для Украины

Экс-главком НАТО осудил Турцию за отказ пускать корабли для ВСУ через проливы

Отказ Турции пропускать тральщики Великобритании в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) через свои проливы достоин осуждения, заявил экс-главнокомандующий войсками НАТО в Европе и американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис. Он призвал Анкару изменить свое решение и перестать блокировать проход судам в беседе с Politico, аргументируя это невыполнением обязательств страны перед альянсом.

По его мнению, Турция, обладая достаточной свободой действий, способна была впустить оборонительные корабли в Черное море. «Это ясная позиция НАТО, согласованная Турцией в рамках ее роли в НАТО», — подчеркнул Ставридис.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник раскрыл план президента республики Владимира Зеленского по Крыму. По его словам, тему ударов по полуострову и боев в Черном море киевские власти используют для того, чтобы понравиться Великобритании, затрагивая тем самым зону ее геополитических интересов.

Взято
отсюда

украина последние новости на сегодня война , новости свежие последние

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Названы повышающие иммунитет продукты

07.01.2024

 Новости

Названы возможные энергетические проблемы Евросоюза в 2024 году

07.01.2024

 Новости

Жена разбившегося с дочерьми актера Оливера выступила с заявлением

07.01.2024

 Новости

Экс-главком НАТО осудил Турцию за отказ пускать корабли для ВСУ через проливы

07.01.2024

 Новости

Названы главные возможные изменения в мировой экономике в 2024 году

07.01.2024

 Здоровье

Какая погода будет на Рождество 7 января в Алтайском крае

07.01.2024

 Здоровье

Как барнаульцы встретили православное Рождество — фоторепортаж altapress.ru

07.01.2024

 Новости Алтай

Какая погода будет в Барнауле на Рождество: смотрим прогнозы

07.01.2024

 Новости Алтай

«Придется привыкать к ценам». Пять стыдных вопросов о реальной инфляции экономисту Наталье Зубаревич

07.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix