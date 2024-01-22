реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Экс-игрок Бобёр: прошедший отрезок сезона «Крылья Советов» хорошо прошли

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Экс-игрок Бобёр: прошедший отрезок сезона «Крылья Советов» хорошо прошли

Рекордсмен по количеству матчей за «Крылья Советов» Антон Бобёр заявил, что в весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ) ждет от самарской команды большей стабильности, а также выразил надежду, что клубу удастся закрепиться среди лидеров чемпионата России. Его слова приводит Legalbet.

«Чтобы повысить шансы на максимально высокие места по итогам чемпионата, команде нужно вырасти ментально. Прошедший отрезок сезона самарцы хорошо прошли, футболисты уже понимают, что им по зубам одолеть любого соперника. Для «Крыльев» место в пятерке-шестерке по итогам чемпионата будет очень хорошим результатом», — заявил он.

После 18 туров национального первенства самарская команда идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 29 баллов, «Крылья Советов» на девять очков отстают от текущего лидера — «Краснодара».

19-й тур Российской премьер-лиги стартует 3 марта. «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Ростовом», который идет на десятой строчке (21 балл). Точное время начала поединка пока не определено.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал опасный фактор для развития РПЛ.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Где в Барнауле пробки утром 22 января: смотрим карты

22.01.2024

 Новости Алтай

На Малахова в Барнауле отключили светофор: всё из-за плановых работ

22.01.2024

 Новости Алтай

Мини-яйца для мини-омлета. Барнаульцы нашли десяток куриных по запредельно низкой цене

22.01.2024

 Новости Алтай

Как отсудить треть миллиона за скользкие улицы: две истории и советы юриста

22.01.2024

 Новости Алтай

Для многодетных семей в России могут ввести новые пособия. Политики рассказали, кто и на каких условиях их получит

22.01.2024

 Новости Алтай

Достаем семена: что нужно обязательно посеять на рассаду в январе — календарь для дачников

22.01.2024

 Новости Алтай

«Я разобью тысячу таких лжеартистов»: по кому и за что проехался Кащей из «Слова пацана» (собрали список!)

22.01.2024

 Новости Алтай

Буханка хлеба за 300 рублей: россиянка рассказала, как переехала на ПМЖ в Австралию

22.01.2024

 Новости Алтай

Днем до -6 и без осадков: о погоде в Алтайском крае 22 января

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске