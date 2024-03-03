Бывший футболист, эксперт Александр Бубнов раскритиковал игру российского нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Его слова приводит Sportbox.

«У «Спартака» Угальде оставил неплохое впечатление, во всяком случае он лучше выглядел, чем Соболев. Соболева тоже можно было раньше поменять на Игнатова. Вообще нулевой, ничего не сделал», — заявил Бубнов.

2 марта «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл вничью со «Спартаком», встреча завершилась со счетом 0:0. Соболев вышел на поле в стартовом составе, результативными действиями не отметился и был заменен на 72-й минуте. Сразу после ухода с поля футболист направился в раздевалку.

В текущем сезоне Соболев провел за московский клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов.

Ранее Соболев объяснил эмоциональную реакцию на замену в матче с «Зенитом».

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