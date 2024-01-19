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Экс-игрок Кавазашвили рассказал, как сборная СССР выпивала на ЧМ в Аргентине

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Экс-игрок Кавазашвили рассказал, как сборная СССР выпивала на ЧМ в Аргентине

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью Legalbet рассказал, как футболисты национальной команды употребляли алкоголь прямо по ходу чемпионата мира 1962 года в Аргентине.

Мундиаль-1962 проходил в Чили, который граничит с Аргентиной.

«Нас пригласил один миллионер в шикарный, огромный парк! Нам там устроили такой праздник, который вы даже представить себе не можете! Там был великолепно обставленный стол человеке на 50. А рядом на вертеле крутят быка. Можете себе представить, как это интересно!

С этим всем нам дали красное вино. Главный тренер Николай Петрович Морозов через переводчика передал, чтобы нам не наливали, но хозяин настоял! Нам дали вино, я приложил язык — вкусное, понюхал — хорошее», — заявил Кавазашвили.

Ранее Анатолий Бышовец объяснил, почему комментатор Константин Генич не смог заиграть в футбол.

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