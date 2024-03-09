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Экс-игрок Ловчев: мы-то знаем, что Промес не бандит

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Экс-игрок Ловчев: мы-то знаем, что Промес не бандит

Бывший футболист Евгений Ловчев, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, отметил, что футболисту можно дать российское гражданство. Его слова приводит Sport24.

«Мы-то знаем, что Промес не бандит. Поэтому я не верю этим западным судам, просто не верю. Для них мы либо наркотой занимаемся, либо допинг жрем. Мы для них дерьмо. К чему они нас ведут?! Они даже детям хотят переделывать полы, а это уже просто ни в какие рамки. Поэтому Промесу надо помогать чем можно. Надо паспорт дать — значит, надо дать», — заявил Ловчев.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители и посадили под домашний арест. Суд по его делу пока не состоялся.

Ранее в Нидерландах заявили, что Промес позорит российский и голландский футбол.

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