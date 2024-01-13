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Экс-игрок «Спартака» Аленичев назвал Головина лучшим игроком 2023 года

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Экс-игрок «Спартака» Аленичев назвал Головина лучшим игроком 2023 года

Бывший полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев в интервью ТАСС назвал полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским игроком 2023 года.

«Лучшим российским футболистом 2023 года является Александр Головин. Я думаю, что он на голову сильнее остальных, здесь даже объяснять не нужно. Он играет в топ-5 чемпионатов. Когда он приезжает в сборную, наверное, не только мне это видно, явно на голову сильнее всех», — заявил Аленичев.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Головин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей, забив пять мячей и сделав две результативные передачи. Головин несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

После 17 матчей «Монако», набрав 33 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице. На два очка больше у идущей второй «Ниццы». Лидер чемпионата — «ПСЖ» (40 очков). Следующий матч монегаски проведут против «Реймса» 13 января.

Ранее руководство ЦСКА вышло из переговоров по трансферу Алаа Грама.

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