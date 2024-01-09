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Воспитанник «Зенита» Алексей Евсеев, ныне выступающий за «Текстильщик» из Иваново во Второй лиге, рассказал, у кого из футболистов петербургского клуба был хороший юмор. Размышлениями футболист поделился в интервью YouTube-каналу «СБГ ШОУ».

«Кто из той раздевалки был самым веселым? Веселым, наверное, никого не могу назвать. Про Дзюбу можно сказать, что он веселый. У него рот не закрывается, он вечно шутит. У [Романа] Широкова был хороший юмор», — заявил Евсеев.

29-летний Евсеев покинул «Зенит» летом 2017 года. После этого за свою карьеру футболист успел поиграть за «Урал», «Химки», «Ротор», «Факел» и «Уфу». Игрок дважды стал чемпионом России в составе петербургского клуба и один раз завоевал Кубок страны.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Сейчас Дзюба играет за московский «Локомотив».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два балла меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Ранее Дзюба обвинил легенду «Спартака» во лжи.

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