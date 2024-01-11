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Экс-капитан «Спартака» Глушаков пройдет сборы с «Ростовом»

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Экс-капитан «Спартака» Глушаков пройдет сборы с «Ростовом»

Российский футболист Денис Глушаков прибыл на медосмотр в одну из московских клиник, чтобы принять участие в зимних сборах в составе «Ростова». Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Мое будущее теперь связано с «Ростовом»? Да нет, просто договорились с Валерием Георгиевичем, что поеду тренироваться с командой. Готов ли вернуться в РПЛ и играть в «Ростове»? Готов, не готов – только время покажет. А так, поговорил с Валерием Георгиевичем, сказал, чтобы реанимировали меня после пляжных футболов, после всего. Приятно будет потренироваться – знаю его тренировочный процесс, его требования. Пока не знаю, на весь ли срок сборов», — заявил 36-летний полузащитник.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из московской команды подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го покинул клуб и перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

Последним клубом Глушаков был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге.

Ранее футболист сборной России признался, что не готов к топ-клубу Европы.

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