Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис считает контакты с генштабом ВС РФ ценными, экс-главком неоднократно проводил консультации с бывшим главой генштаба ВС РФ генералом Николаем Макаровым. Об этом Ставридис заявил в статье для агентства Bloomberg.

«Чрезвычайно важна способность быстро взаимодействовать по ключевым глобальным проблемам на стратегическом уровне. Когда я был верховным главнокомандующим НАТО в Организации Североатлантического договора, я часто консультировался со своим российским коллегой генералом Николаем Макаровым… Это были ценные разговоры, которые привели к разумному сотрудничеству», – отметил Ставридис.

До этого Джеймс Ставридис написал, что правительство Украины, вероятно, будет вынуждено отказаться от попыток вернуть под свой контроль Крым и другие утраченные территории.

Он также заявлял, что украинская армия не может равняться с Вооруженными силами России.

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