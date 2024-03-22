Бывший морпех США Брайан Берлетик в социальной сети X (бывший Twitter) заявил, что Украина никак не сможет самостоятельно обеспечить себя снарядами, а организация их производства в стране — лишь ширма для отступления Запада.

По словам экс-морпеха, инициатива по производству снарядов на территории Украины является «прекрасным оправданием для урезания расходов и отступления».

«Любое производство артиллерийских снарядов на Украине возможно только в таком масштабе, которого не хватит для обеспечения нужд ВСУ», — подчеркнул Берлетик.

Он добавил, что страны Запада не смогут покрыть потребности Украины в снарядах и не смогут нарастить их производство даже к концу 2025 года.

До этого газета Financial Times писала, что Европейский союз планирует обойти собственные законы для того, чтобы закупать снаряды для Вооруженных сил Украины.

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