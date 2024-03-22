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Экс-морпех США Берлетик: Киев никак не сможет сам обеспечивать себя снарядами

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Экс-морпех США Берлетик: Киев никак не сможет сам обеспечивать себя снарядами

Бывший морпех США Брайан Берлетик в социальной сети X (бывший Twitter) заявил, что Украина никак не сможет самостоятельно обеспечить себя снарядами, а организация их производства в стране — лишь ширма для отступления Запада.

По словам экс-морпеха, инициатива по производству снарядов на территории Украины является «прекрасным оправданием для урезания расходов и отступления».

«Любое производство артиллерийских снарядов на Украине возможно только в таком масштабе, которого не хватит для обеспечения нужд ВСУ», — подчеркнул Берлетик.

Он добавил, что страны Запада не смогут покрыть потребности Украины в снарядах и не смогут нарастить их производство даже к концу 2025 года.

До этого газета Financial Times писала, что Европейский союз планирует обойти собственные законы для того, чтобы закупать снаряды для Вооруженных сил Украины.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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