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Экс-посла Украины в Казахстане Врублевского* объявили в розыск

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Экс-посла Украины в Казахстане Врублевского* объявили в розыск

Петр Врублевский. Архивное фото

Бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский* объявлен в России в розыск, соответствующая информация появилась в базе розыска МВД.

“Врублевский Петр Юрьевич…. 15.7.1970… Основание для розыска: разыскивается по статье УК”, – говорится в базе.

В начале февраля Росфинмониторинг внес бывшего украинского посла в перечень экстремистов и террористов.

В 2022 году после видео в соцетях, в котором Врублевский* призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла.

новости Алтайский
Взято отсюда
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