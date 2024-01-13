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Экс-премьер Польши признал преимущество российских войск на передовой

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Экс-премьер Польши Моравецкий: у ВС РФ серьезное преимущество на передовой

Экс-премьер Польши признал преимущество российских войск на передовой

Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий признал, что Вооруженные силы России (ВС РФ) обладают серьезным преимуществом на передовой. Свое мнение он высказал в интервью британской газете Daily Express.

Бывший премьер отметил, что России удалось добиться значительного преимущества благодаря большим ресурсам и стратегической глубине. «Мы должны резюмировать, у России, у президента страны Владимира Путина, обладающего большими ресурсами, у них есть эта стратегическая глубина и терпение в международной политике», — убежден он.

Моравецкий также заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили летнее контрнаступление и сейчас «движутся в неправильном направлении». По его словам, это фактически подтверждает успехи российской армии на поле боя. Бывший премьер добавил, что поражение ВСУ и ситуация на Украине в целом беспокоят страны НАТО.

Ранее экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука оценил ситуацию на фронте для ВСУ как тяжелую.

Взято
отсюда

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