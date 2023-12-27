Бывший американский военный разведчик Скотт Риттер заявил, что после взятия под контроль российскими войсками Марьинки оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнет рассыпаться. Об этом Риттер сказал в интервью на YouTube-канале журналиста Гарланда Никсона.

По словам экс-разведчика, у Марьинки есть потенциал стать местом, где оборона украинской армии развалится, так как там произошел серьезный прорыв укрепрайонов ВСУ. Риттер отметил, что после отступления из Марьинки украинское командование будет вынуждено для дальнейших действий распылить ресурсы. Однако в реальности этих ресурсов у него нет.

Риттер считает, что в дальнейшем таких прорывов, как под Марьинкой, станет еще больше.

Ранее Скотт Риттер заявил, что военные действия на Украине завершатся взятием российской армией Одессы для обеспечения безопасности Крыма и Севастополя. Экс-разведчик также добавил, что после разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Россия будет стремиться к полному политическому краху Киева.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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