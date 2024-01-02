Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вашингтон может обвинить президента Украины Владимира Зеленского в провале и сместить его с должности главы государства. Об этом бывший разведчик сказал в эфире YouTube-канала Dialogue works.

По словам Джонсона, американские власти посылают в Киев сигналы о том, что они больше не доверяют Зеленскому. Вашингтон планирует возложить на президента Украины всю ответственность и приказать украинским военным избавиться от Зеленского.

Джонсон подчеркнул, что при этом нельзя точно сказать, пойдет ли речь о физическом устранении Зеленского или о его изгнании. Тем не менее, добавил эксперт, с каждым днем ситуация для украинского президента становится все более отчаянной.

Экс-разведчик выразил мнение, что, США ,вероятно, откажутся от Зеленского и встанут на сторону главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного.

Ранее Ларри Джонсон заявил, что украинские военные настроены против президента Украины Владимира Зеленского и игнорируют его приказы.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что на Западе хотят заменить Зеленского на нового «Пилсудского».

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