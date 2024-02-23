реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Экс-теннисист Чесноков: соперник Рублева огрызался и мог добавить темпа

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Экс-теннисист Чесноков: соперник Рублева огрызался и мог добавить темпа

Бывший советский и российский теннисист Андрей Чесноков постарался объяснить, почему россиянин Андрей Рублев, идущий в десятке лучших рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проиграл 18-летнему представителю Чехии Якубу Меншику в четвертьфинальном матче турнира ATP-250 в Дохе (Катар). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я не знаю. Скажем, если брать игрока 120-го в мире, он вчера прошел [Энди] Маррея. Маррей концовку третьего сета все-таки сыграл слабовато. Меншик хороший игрок, очень хорошо двигается по корту несмотря на то, что острые мячи Рублева хорошо летели в матче. Он все возвращал на ту сторону и даже огрызался и мог добавить темпа», — сказал Чесноков.

Игра завершилась с результатом 4:6, 6:7. Продолжительность встречи составила 1 час и 36 минут.

В полуфинале Меншик встретится с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Во втором полуфинале россиянин Карен Хачанов, обыгравший ранее Эмиля Руусувуори, сыграет с Алексеем Попыриным из Австралии.

Призовой фон турнира в Дохе составляет $1,4 млн.

В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Андрей Рублев, набравший 5105 очков, располагается на пятом месте. Меншик занимает 116-е место. Лидировать в рейтинге продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9855 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (9105 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). Следом за ним — Даниил Медведев, который сместился с третьей на четвертую позицию (8265 очков).

Ранее россиянка обыграла третью ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Дубае.

Что думаешь? Комментарии

горняк22 телеграм
В Алтайском крае 25 февраля усилится ветер и пойдет снег

В Алтайском крае 25 февраля усилится ветер и пойдет снег

25 февраля в Алтайском крае усилится юго-западный ветер, который принесет…

Узнать больше
Народные приметы 25 февраля. Что нельзя делать на Алексея Рыбного

Народные приметы 25 февраля. Что нельзя делать на Алексея Рыбного

Фото: Анна Меньшикова Народные поверья запрещали надевать старые, дряхлые вещи…

Узнать больше
Студенты колледжа АлтГУ узнали, как правильно подавать заявку на грант

Студенты колледжа АлтГУ узнали, как правильно подавать заявку на грант

21 февраля активисты Студенческой администрации колледжа АлтГУ стали участниками образовательного…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp