Александр Плясунов, первый тренер полузащитника Александра Головина, отреагировал на тот факт, что преодолел отметку в 200 матчей за «Монако», и отметил, что игрок никак не изменился за время игры во Франции. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Авторитет в команде точно есть, он основной игрок! Он один из сильнейших игроков в России и Франции. Теми качествами, которыми он обладал, обладает до сих пор, они — его «главная карточка». И никакой звездной болезни у него нет: такой же хороший друг и товарищ», — заявил специалист.

Игра 25-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (1:0) стала для российского полузащитника 200-й в футболке «Монако». Она состоялась 10 марта.

17 марта Головин отдал голевой пас в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (2:2). Этот ассист стал для Головина первым за семь проведенных матчей. Последний раз российский футболист отдавал на гол партнеру в игре с «Марселем», который прошел 27 января.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

Ранее Квинси Промесу предрекли плачевный конец.

Что думаешь? Комментарии