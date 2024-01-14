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Экс-владелец “Техносилы” Кокорич отказался от гражданства РФ

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Экс-владелец "Техносилы" Кокорич отказался от гражданства РФ

Бывший владелец сети магазинов электроники “Техносила” Михаил Кокорич сообщил, что отказался от российского гражданства.«

"На этой неделе я сознательно и официально отказался от гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь со страной", – написал он в соцсети LinkedIn*.

Свой шаг отказаться от российского гражданства Кокорич объяснил “несогласием с политикой российских властей”. К посту бизнесмен приложил снимок сертификата, выданного посольством, однако скрыл название государства, в котором располагается диппредставительство.

Кокорич основал частную космическую компанию Dauria Aerospace в 2011 году. Позднее он создал несколько стартапов для работы в космической отрасли в США и Европе.

Радио Sputnik сообщало, что в России предложили лишать уклонистов приобретенного гражданства.

Взято отсюда.

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