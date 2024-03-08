реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Экс-замглавы офиса президента Украины Тимошенко стал советником главы минобороны

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Экс-замглавы офиса президента Украины Тимошенко стал советником главы минобороны

Экс-заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко стал советником министра обороны Рустема Умерова. Об этом сообщило издание NV.

«Тимошенко Кирилл Владленович занимает должность штатного советника министра обороны Украины начиная с 1 марта 2024 года на основании соответствующего указа о его назначении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Тимошенко займется направлением медиа и коммуникации. Он будет заниматься координацией информационной политики в минобороны Украины и построением единой информационной повестки дня.

До этого лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко вступилась за главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. По словам политика, возможная отставка Залужного станет большой ошибкой. Также Тимошенко отметила, что одной из проблем украинского государства наряду с коррупцией, непрофессионализмом и отсутствием «справедливой мобилизации» является увольнение с должностей профессионалов и патриотов.

Ранее Залужному спрогнозировали реальное увольнение весной.

Что думаешь? Комментарии

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью еще два дрона…

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два запущенных ВСУ беспилотника над…

В РФ объявлен в розыск подозреваемый в причастности к…

МВД России объявило в розыск украинского военного Евгения Родина, подозреваемого…

Постпред РФ при ОЗХО: Киев использует против военных РФ…

Киевский режим использует против военнослужащих ВС РФ полученные от западных…

Взрыв прогремел в Сумах, сообщили украинские СМИ

Взрыв прогремел в украинском городе Сумы, сообщает телеканал “Общественное”.« "В…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp