Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что руководству армейского клуба не стоит заострять внимание на укреплении оборонительной линии в зимнее трансферное окно.

По его словам, в стане красно-синих сейчас собраны сильные защитники.

«Линия обороны в ЦСКА укомплектована хорошо, поэтому отказ от этого игрока я воспринял спокойно. Может быть, на всякий случай стоит взять кого-то в качестве игрока ротации, если кто-нибудь травмируется. А так, я бы не злоупотреблял защитниками, лавка обороны у армейцев хорошая», — заявил Пономарев.

ЦСКА после 18 туров набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Чемпионат России возобновится 1 марта 2024 года, в этот день пройдут первые матчи 19-го тура РПЛ.

Команда под руководством Владимира Федотова возобновит сезон домашним матчем против «Оренбурга». Коллектив Давида Деограсии ушел на зимнюю паузу на 14-м месте в таблице.

Ранее Владимир Пономарев похвалил руководство ЦСКА за подписание Данила Кругового.

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