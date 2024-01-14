Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Экс-защитник Пономарев: в ЦСКА хорошо укомплектована линия защиты

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Экс-защитник Пономарев: в ЦСКА хорошо укомплектована линия защиты

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что руководству армейского клуба не стоит заострять внимание на укреплении оборонительной линии в зимнее трансферное окно.

По его словам, в стане красно-синих сейчас собраны сильные защитники.

«Линия обороны в ЦСКА укомплектована хорошо, поэтому отказ от этого игрока я воспринял спокойно. Может быть, на всякий случай стоит взять кого-то в качестве игрока ротации, если кто-нибудь травмируется. А так, я бы не злоупотреблял защитниками, лавка обороны у армейцев хорошая», — заявил Пономарев.

ЦСКА после 18 туров набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Чемпионат России возобновится 1 марта 2024 года, в этот день пройдут первые матчи 19-го тура РПЛ.

Команда под руководством Владимира Федотова возобновит сезон домашним матчем против «Оренбурга». Коллектив Давида Деограсии ушел на зимнюю паузу на 14-м месте в таблице.

Ранее Владимир Пономарев похвалил руководство ЦСКА за подписание Данила Кругового.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

Врач рассказал о последствиях несоблюдения гигиены после туалета

15.01.2024

 Здоровье

Где барнаульцы смогут бесплатно проверить свое здоровье

15.01.2024

 Здоровье

В Барнауле на площади Сахарова демонтируют снежный городок и елку

15.01.2024

 Новости Алтай

Какие трассы в Алтайском крае снова перекрыли: полный список

15.01.2024

 Новости Алтай

Поклонники Бузовой заполонили «Галактику». На фан-встрече певицы в Барнауле образовалась давка

15.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле разбили «нос» белорусскому трамваю: в «Горэлектротрансе» заявили, что повреждения несерьезные

15.01.2024

 Новости Алтай

«Все в дыму». На трассе Барнаул — Бийск массовое ДТП: есть пострадавшие

15.01.2024

 Новости Алтай

Из Белгорода после обстрелов вывезли две тысячи детей: новости СВО за 14 января

15.01.2024

 Новости Алтай

В Wildberries рассказали, как будут выплачивать компенсацию продавцам товаров

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix