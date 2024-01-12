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Эксперт: ценники на заправках до весны трогать не будут

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Эксперт: ценники на заправках до весны трогать не будут

Цены на бензин в России в ближайшие два месяца будут стабильными, считает эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.«

"Цены, которые есть сейчас на стелах заправочных станций, максимально предельные. До марта этого года ждать подорожания топлива или какого-то дефицита не стоит", – заявила Бунина в интервью РИАМО.

Средняя цена на 92-й бензин в Москве составляет 51 рубль за литр, 95-й – 56 с половиной. Такая ситуация будет наблюдаться по всей стране, исключая Магадан, поделилась мнением эксперт.

Радио Sputnik также сообщило, что правительство РФ сняло запрет на экспорт бензина.

Взято отсюда.

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