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Ведущая праздников в Горняке

Эксперт объяснил, почему 23 февраля поздравляют не только военных

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Эксперт объяснил, почему 23 февраля поздравляют не только военных

Поздравлять всех мужчин в День защитника Отечества стало традицией, поскольку другой возможности поздравить мужчин календарь не предоставляет, считает преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов.«”Есть праздник военных, отцов, холостяков, но не любых мужчин. Именно День защитника Отечества, максимально воплощающий в себе “мужской дух”, и заполнил эту брешь. То же самое произошло ранее и с Международным женским днем, который уже давно не ассоциируется в нашей стране с борьбой женщин за свои права, а воспринимается просто как женский праздник”, – заявил Рожнов в интервью интернет-изданию “Подмосковье сегодня”.

Радио Sputnik писало, какой “самый мужской” фильм назвали россияне в преддверии 23 февраля.

Взято отсюда.

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