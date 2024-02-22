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Эксперт оценил принятый закон о самозапрете на выдачу кредита

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Эксперт оценил принятый закон о самозапрете на выдачу кредита

Введение добровольного отказа от оформления кредита направлено на борьбу с микрозаймами, которые можно оформить, используя лишь копию паспорта заемщика, рассказала РИАМО руководитель компании “Первая гильдия ростовщиков” Эльвира Глухова.«Так она прокомментировала принятие закона о самозапрете на выдачу кредитов с 1 марта 2025 года. Теперь при наличии такого запрета банк не вправе оформлять займы на имя обратившегося с подобной просьбой клиента. Для установления самозапрета достаточно подать заявление через МФЦ или на портале госуслуг.«”В моей практике неоднократно встречались клиенты, которые даже не подозревали, что на них оформили микрозаймы. Это связано с упрощенной процедурой рассмотрения заявки в МФО. Ведь банковский кредит без личной явки оформить крайне сложно, и такие случаи встречаются редко”, – сказала Глухова в интервью РИАМО.

Радио Sputnik также сообщало, что в Госдуме предложили оформлять отказ от кредита по ИНН.Лосева. Все будет ruКредиты и микрозаймы. Почему растет число должников?7 февраля, 14:33

Взято отсюда.

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