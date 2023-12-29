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Эксперт раскрыла секрет, как избежать похмелья в праздничные дни

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Эксперт раскрыла секрет, как избежать похмелья в праздничные дни

Чтобы избежать похмелья в праздничные дни, заведующая центром здоровья Домодедовской больницы Татьяна Абушкина посоветовала не закупать горячительное впрок и распланировать заранее праздничные дни, чтобы они включали в себя не только застолья.

По ее мнению, ежедневный прием алкоголя, даже в небольших количествах, отравляет организм.«

"Не нужно ежедневно включать в свой праздничный рацион "рюмочку-другую". Даже в небольших количествах употребляя несколько дней подряд алкоголь, вы получаете интоксикацию организма, так как этанол и продукты его распада не успевают выводиться и соответственно могут нарушить работу внутренних органов", – приводит слова эксперта РИАМО.

Абушкина также посоветовала при выборе блюд отдавать предпочтение курице, индейке, рыбе. Закуски должны быть не слишком жирные и желательно не сладкие, заметила эксперт.

В эфире радио Sputnik психиатр предупредил об опасности шампанского.

Взято отсюда.

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