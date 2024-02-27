Эксперт рассказал, для чего необходим запрет на экспорт бензина

Запрет на экспорт бензина с первого марта – жесткая, но вынужденная мера, которая позволит избежать нехватки топлива на внутреннем рынке, считает инвестстратег Сергей Суверов.

Ранее стало известно, что правительство РФ планирует с 1 марта ввести на полгода запрет на экспорт бензина. Отмечается, что с таким предложением выступил вице-премьер Александр Новак. В письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину он подчеркнул, что наступает сезон повышенного спроса на топливо, и такие меры необходимы для стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов. «

"Ведь уже весной начнутся полевые работы. А летом, в период отпусков, активизируются автомобилисты. Всем будет нужен бензин. Но, увы, без побочных эффектов здесь тоже не обойтись. Во-первых, нефтяники недополучат валютной выручки, во-вторых, сократятся поступления в бюджет", – рассказал эксперт в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

По его мнению, необходимо наращивать производство бензина и давать субсидии нефтяным компаниям, чтобы заинтересовать их в поставках на российский рынок.

Радио Sputnik также сообщало, что правительство России намерено запретить на полгода экспорт бензина с первого марта.

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