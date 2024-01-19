Эксперт рассказал о применения ИИ правоохранительными органами

Искусственный интеллект (ИИ) широко используется в правоохранительных органах, однако и нейросеть может допускать ошибки, считает руководитель команды разработки мобильного приложения Gem Space Ваге Закарян.

По его словам, нейросети позволяют выполнять большое количество операций за короткое время и освобождают время для сотрудников на выполнение других важных задач.

Например, система видеофиксации “Безопасный город” помогает отследить преступников по камерам, расположенным по всему городу, отметил Закарян.«

"Также нейросети помогают сопоставлять изображения и таким образом быстрее находить правонарушителей", – рассказал эксперт интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

При этом ИИ тоже ошибается, добавил специалист и напомнил о задержании “только на основе данных нейросети” ярославского ученого Александра Цветкова за якобы совершенное более 20 лет назад преступление.

Радио Sputnik также сообщало, что в Совете Федерации предложили “воспитать” ИИ для борьбы с западными нейросетями.Прямой эфирБез ИИ теперь умри: сколько рабочих мест мир потеряет из-за нейросетей?15 января, 15:44

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