Эксперт рассказал о выгоде и рисках снижения добычи нефти

Снижение добычи нефти выгодно для поддержания высоких цен, однако при этом есть риск снижения экспортных поставок, чем могут воспользоваться конкуренты, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он напомнил, что главными потребителями российской нефти являются Китай, Индия, Турция и Южная Корея. Совокупно в эти страны поставляется более 90 процентов всего российского нефтяного экспорта.«

"Потеря этих рынков России не грозит, но объем поставляемого топлива может сократиться из-за снижения добычи странами ОПЕК+ для поддержания высоких цен и спроса на ресурс. Этим воспользуются США, которые увеличат экспорт "черного золота" в ответ на действия ОПЕК+", – объяснил эксперт в интервью РИАМО.

По его мнению, странам – участникам соглашения в рамках ОПЕК+ следует выработать механизм увеличения объема поставок черного золота.«”Потеря доходов в денежном эквиваленте и потеря доли поставок в объеме – это опасные риски. Но самое главное в торговле нефтью – это заработать на ее экспорте, а не просто добыть топливо и продать в больших объемах. При этом для государства важнее поддерживать высокие цены на нефть, а для нефтяных компаний – сохранить объемы поставок”, – подчеркнул Юшков.

Радио Sputnik сообщало, что Венесуэла приступила к закупкам нефти у России.

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