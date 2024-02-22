Смерть Алексея Навального* выгодна только врагам России, прежде всего, США и Великобритании, заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.«”Это масштабная кампания, часть общего антироссийского курса Вашингтона и его союзников. Смерть (осужденного в исправительной колонии на Ямале, – ред.) выгодна только врагам России. Они пытаются оболгать нашу страну и ее руководство”, – заявил аналитик в интервью интернет-изданию “Подмосковье сегодня”.

По его мнению, США и Великобритания возглавляют список стран, заинтересованных в смерти Алексея Навального*.«”Конечно, первыми в списке подозреваемых стоят Соединенные Штаты и Великобритания. Их спецслужбы замечены в совершенно откровенных провокациях и терактах на благо интересов Вашингтона и Лондона”, – подчеркнул аналитик.

Радио Sputnik также сообщало, что Лондон объявил о санкциях в отношении сотрудников колонии, где умер Навальный*.

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