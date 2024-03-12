Эксперт: в России стартует масштабная замена устаревших лифтов

В России проведут масштабную замену устаревших лифтов, рассказал глава Всероссийского центра строительной политики Александр Моор.«

"Вопрос ЖКХ и обслуживания стоит на повестке. Правительством принято решение в этом и следующем году выделить беспрецедентно огромные деньги на поэтапную реконструкцию ЖКХ. Туда, конечно же, включается и лифтовое хозяйство, и трубы, и сантехника, и все, что связано с подключением домов, потому что они все безвозвратно устарели", – отметил Моор в интервью телеканалу "360".

По его словам, российские производители нарастили мощности и справились с задачами импортозамещения. Кроме того, по его словам, необходимое количество лифтов поставят дружественные страны, например, Китай и Белоруссия.

В текущем году только в российской столице планируется заменить в многоэтажках 2 642 лифта.

Радио Sputnik также сообщало о разработке в Москве новых моделей скоростных лифтов.

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