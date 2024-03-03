Экспертные процедуры по телам погибших при крушении Ил-76 завершились

Следователи СК работают на месте крушения Ил-76

Все экспертные процедуры со стороны России по телам украинских военных, погибших при крушении Ил-76, завершились, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.«”Наши процедуры экспертные завершились”, — сказала она.

Москалькова рассчитывает, что фрагменты тел погибших при крушении Ил-76 украинских военных могут быть переданы Киеву в ближайшее время.

Она уточнила, что 29 февраля у нее были контакты по этому вопросу с уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом, который подтвердил готовность Украины принять тела.

При этом она не стала называть возможные даты передачи останков.«”Воля со стороны России есть”, — добавила Москалькова.

Так она ответила на просьбу уточнить, есть ли какие-либо препятствия для передачи или же все зависит только от воли двух сторон.

Крушение Ил-76

ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.

Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района села Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.

Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.

Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запущен тезис о том, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на расследовании, но желающих из международных организаций пока нет.

Горняк22

Взято отсюда

Источник