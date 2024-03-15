По случаю Международного дня борьбы с исламофобией докладчики ООН опубликовали заявление, в котором говорится, что количество проявлений исламофобии достигло тревожного уровня во всем мире, передает РИА Новости.

«Акты преследования, запугивания, насилия и подстрекательства на основе религии или убеждений достигли тревожных уровней по всему миру, в том числе в отношении мусульман… Во всем мире мы были свидетелями нападений на мечети, культурные центры, школы и даже частную собственность, принадлежащую мусульманам», — говорится в докладе.

Кроме этого, в ООН осудили организованные публичные поджоги Священного Корана,а также призвали государства запретить пропаганду религиозной ненависти.

В заявлении отмечается, что в преддверии выборов государственные и негосударственные субъекты многих стран разжигают религиозную напряженность и продвигают дискриминационные законы и политику в отношении мусульманских меньшинств, чтобы получить политическое преимущество.

Также в заявлении критикуется политика Израиля по ограничению гуманитарной помощи Газе во время месяца Рамадан и ограничения доступа верующих, желающих посетить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Могло ли избиение обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля в грозненском СИЗО спровоцировать рост исламофобии в России и как на отношение россиян к исламу влияет приток мигрантов — в интервью «Газете.Ru» рассказал муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является одним из главных антисемитов в истории.

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