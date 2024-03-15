реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Эксперты ООН заявили о тревожном уровне исламофобии в мире

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Эксперты ООН заявили о тревожном уровне исламофобии в мире

По случаю Международного дня борьбы с исламофобией докладчики ООН опубликовали заявление, в котором говорится, что количество проявлений исламофобии достигло тревожного уровня во всем мире, передает РИА Новости.

«Акты преследования, запугивания, насилия и подстрекательства на основе религии или убеждений достигли тревожных уровней по всему миру, в том числе в отношении мусульман… Во всем мире мы были свидетелями нападений на мечети, культурные центры, школы и даже частную собственность, принадлежащую мусульманам», — говорится в докладе.

Кроме этого, в ООН осудили организованные публичные поджоги Священного Корана,а также призвали государства запретить пропаганду религиозной ненависти.

В заявлении отмечается, что в преддверии выборов государственные и негосударственные субъекты многих стран разжигают религиозную напряженность и продвигают дискриминационные законы и политику в отношении мусульманских меньшинств, чтобы получить политическое преимущество.

Также в заявлении критикуется политика Израиля по ограничению гуманитарной помощи Газе во время месяца Рамадан и ограничения доступа верующих, желающих посетить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Могло ли избиение обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля в грозненском СИЗО спровоцировать рост исламофобии в России и как на отношение россиян к исламу влияет приток мигрантов — в интервью «Газете.Ru» рассказал муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является одним из главных антисемитов в истории.

Что думаешь? Комментарии

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Поцелуй меня в сад. Боррель предложил Понтифику закрыть калитку

Ведущие обозреватель радио Sputnik Да, не тот нынче католик пошел.…

Американец рассказал, что его удивило на выборах в Херсонской…

Избиратели в Херсонской области начали подходить к участкам для голосования…

В Чехии рассказали о скрытой силе России, которой она…

Россия одерживает победу над Украиной благодаря мощи своей промышленности и…

Путин рассказал, как Россия ответит на попытки провокаций

Граждане РФ ответят на попытки провокаций киевского режима еще большей…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp