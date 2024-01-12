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Эксперты рассказали, как лучше перевозить животных

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Эксперты рассказали, как лучше перевозить животных

Эксперты сервиса путешествий tutu.ru посоветовали заранее готовиться к путешествию с животными и не только вовремя собрать необходимые документы, но и правильно выбрать переноску.«”Животное должно свободно переворачиваться и вставать. Следует отдать предпочтение переноске с твердым и непромокаемым дном и прочными материалами и замками. Внутри нее стоит постелить пеленки. Если питомец едет в багажном отсеке, необходимо прикрепить к клетке табличку с кличкой питомца и контактами владельца”, – говорится в материале издания “Вести Подмосковья”.

Эксперты также рекомендовали прикрепить к переноске поилку и положить любимцу его любимое лакомство. Для обеспечения комфорта животного также можно взять в поездку игрушки и вещи со знакомым питомцу запахом.

Радио Sputnik также сообщало, что сбежавшего из багажного отделения кота поймали во Внуково спустя неделю.

Взято отсюда.

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