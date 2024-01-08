Электричка “Москва – Монино” насмерть сбила подростка

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели подростка 2007 года рождения 7 января на железнодорожном переходе на Ярославском направлении Московской железной дороги.

Уточняется, что дело возбуждено по ч.2 ст.263 УК РФ “Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта”.

Молодой человек погиб накануне на 82-м километре платформы Загорянская Ярославского направления МЖД.

Согласно версии следователей-криминалистов, он пересекал железную дорогу, предположительно, в наушниках, перед прибывающей электричкой, следовавшей из Москвы в Монино, пишет издание “Вести Подмосковья”.

В понедельник днем радио Sputnik сообщало о жертвах массового ДТП в Новгородской области с участием почти 50 автомобилей.

Взято отсюда.