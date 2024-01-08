Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Электричка “Москва – Монино” насмерть сбила подростка

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Электричка "Москва – Монино" насмерть сбила подростка

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели подростка 2007 года рождения 7 января на железнодорожном переходе на Ярославском направлении Московской железной дороги.

Уточняется, что дело возбуждено по ч.2 ст.263 УК РФ “Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта”.

Молодой человек погиб накануне на 82-м километре платформы Загорянская Ярославского направления МЖД.

Согласно версии следователей-криминалистов, он пересекал железную дорогу, предположительно, в наушниках, перед прибывающей электричкой, следовавшей из Москвы в Монино, пишет издание “Вести Подмосковья”.

В понедельник днем радио Sputnik сообщало о жертвах массового ДТП в Новгородской области с участием почти 50 автомобилей.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

В прокуратуре сообщили о происшествии на ж/д путях в Нижнем Тагиле

09.01.2024

 Новости

На Ставрополье семь человек погибли при столкновении маршрутки с КАМАЗом

09.01.2024

 Новости

В Новгородской области столкнулись около 50 автомобилей, есть жертвы

09.01.2024

 Новости

Электричка “Москва – Монино” насмерть сбила подростка

09.01.2024

 Новости

Неизвестные подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik в Петербурге

09.01.2024

 Новости

Гостей выставки “Россия” угостили подмосковными блюдами

09.01.2024

 Новости

Значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии

09.01.2024

 Новости

Опубликовано видео столкновения десятков автомобилей в Новгородской области

09.01.2024

 Новости

Число пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области возросло

09.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix