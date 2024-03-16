Электронные сервисы партии “Единая Россия” подверглись DDoS-атакам

Мужчина с ноутбуком. Архивное фото

Партия “Единая Россия” сообщила в Telegram-канале, что на все электронные сервисы партии ведутся широкомасштабные DDoS-атаки, совместно с Роскомнадзором и партнерами по обеспечению информационной безопасности ИТ-специалисты центрального исполкома партии отражают атаки.

“Единая Россия фиксирует широкомасштабные DDoS-атаки на все электронные сервисы партии”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что атаки ведутся на все адреса в подсетях партии и в доменах edinros и ER.RU.

“Временно приостановлена работа второстепенных партийных ресурсов, чтобы обеспечить критически важную инфраструктуру цифровых сервисов Единой России. Вместе с Роскомнадзором и партнерами по обеспечению информационной безопасности ИТ-специалисты центрального исполкома партии отражают атаки”, – сообщили в ЕР.

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