Электроснабжение в Курске полностью восстановили

Линии электропередач. Архивное фото

Электроснабжение в Курске полностью восстановлено, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Вечером во вторник глава региона объявил о ракетной опасности и призвал жителей укрыться, в небе над областью работала система ПВО. Позже Старовойт сообщил о временных перебоях с электроснабжением в Курске.

“Электроснабжение в Курске полностью восстановлено. Благодарю ремонтные бригады за оперативность”, – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

новости Локтевский

Взято отсюда

Источник