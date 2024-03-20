Электроснабжение в Курске полностью восстановили

Линии электропередач. Архивное фото
Электроснабжение в Курске полностью восстановлено, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Вечером во вторник глава региона объявил о ракетной опасности и призвал жителей укрыться, в небе над областью работала система ПВО. Позже Старовойт сообщил о временных перебоях с электроснабжением в Курске.
“Электроснабжение в Курске полностью восстановлено. Благодарю ремонтные бригады за оперативность”, – написал Старовойт в своем Telegram-канале.
новости Локтевский
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