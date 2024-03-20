реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Электроснабжение в Курске полностью восстановили

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Электроснабжение в Курске полностью восстановили

Линии электропередач. Архивное фото

Электроснабжение в Курске полностью восстановлено, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Вечером во вторник глава региона объявил о ракетной опасности и призвал жителей укрыться, в небе над областью работала система ПВО. Позже Старовойт сообщил о временных перебоях с электроснабжением в Курске.

“Электроснабжение в Курске полностью восстановлено. Благодарю ремонтные бригады за оперативность”, – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

новости Локтевский
Взято отсюда
Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Александр Романенко посетит с рабочим визитом Локтевский район

Александр Романенко посетит с рабочим визитом Локтевский район

Сегодня, 20 марта, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко…

В постпредстве назвали злоупотреблением недопуск России на сессию ФАО в Молдавии

В постпредстве назвали злоупотреблением недопуск России на сессию ФАО в Молдавии

Молдавия злоупотребляет статусом стороны, принимающей мероприятия по линии ООН. Так пресс-секретарь…

В МИД России усомнились в эффективности помощи Японии украинским беженцам

В МИД России усомнились в эффективности помощи Японии украинским беженцам

Исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий…

«Абзац»: актер Кологривый укусил за ногу официантку в ресторане Новосибирска

«Абзац»: актер Кологривый укусил за ногу официантку в ресторане Новосибирска

Актер Никита Кологривый укусил за ногу официантку в одном из ресторанов Новосибирска. Об…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp