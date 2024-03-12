Эрдоган: мирные планы по Украине без учета России не принесут результатаСюжетРоссия и НАТО:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал невозможной реализацию мирных планов по урегулированию конфликта на Украине без учета России. Об этом сообщает ТАСС.

«Поддерживая принцип суверенитета и территориальной целостности Украины, мы говорим и о том, что любые мирные планы, не включающие Россию, не принесут результата», — сказал он.

По его словам, Турция работает над тем, чтобы «обеспечить безопасность судоходства в Черном море и гарантировать безопасную реализацию торговли зерновыми». Он также пообещал продолжить прилагать усилия для установления мира между Россией и Украиной. Эрдоган призвал избегать любых действий, «которые могут привести к эскалации конфликтов в регионе и к их распространению на НАТО».

Ранее Турция подтвердила готовность провести мирные переговоры с участием России и Украины. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским уточнил, что Анкара может предоставить площадку для мирного саммита.

Взято

отсюда

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