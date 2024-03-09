реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Эрдоган посетовал на малую помощь исламского мира Палестине и поддержал ХАМАС

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Эрдоган посетовал на малую помощь исламского мира Палестине и поддержал ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление из-за того, что включающий в себя два миллиарда представителей исламский мир не смог выполнить «братский долг» перед палестинцами. С таким заявлением он выступил на 53-й Генеральной ассамблее Фонда популяризации науки, передает РИА Новости.

При этом политик указал на улучшение ситуации с поставками гуманитарной помощи в сектор Газа через Египет.

«Никто не может заставить нас использовать термин «террористическая организация» в отношении ХАМАС. Турция — страна, которая обсуждает все вопросы с лидерами ХАМАС и твердо стоит за ними», — также заявил Эрдоган.

По словам турецкого президента, ХАМАС является организацией сопротивления.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что нет никаких аргументов, способных оправдать поддержку запрещенных террористических группировок, таких как ХАМАС. Говоря об атаке экстремизма на британскую демократию, Сунак объявил об увеличении поддержки программы по противодействую экстремизму Prevent и полиции, а также расширении борьбы с экстремизмом в студенческой и эмигрантской среде.

Ранее в ХАМАС заявили о появлении нерушимой стены между Западом и арабским миром.

Что думаешь? Комментарии

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В США озвучили план по завершению конфликта на Украине

Макгрегор: США нужно прекратить поддержку Украины для завершения конфликта США…

«Авангард» вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина

«Авангард» победил «Ладу» и вышел во второй раунд плей-офф Кубка…

На Украине решили расформировать пять министерств

NV: на Украине могут в ближайшие месяцы расформировать 5 из…

Мужчина сломал нос сотруднице бара в российском городе

В Челябинске мужчина сломал нос сотруднице бара после отказа во…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp