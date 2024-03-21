Евросоюз уже к 1 июля сможет перевести €1 млрд доходов от замороженных активов России на закупку оружия для Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

По ее словам, это сможет произойти в случае, если ЕС быстро завершит разработку механизма изъятия средств.

22 марта стало известно, что лидеры стран Европейского союза на прошедшем саммите объединения не приняли решение о передаче Украине российских замороженных активов. В итоговом заявлении сказано лишь о призыве к Совету ЕС продолжить работу над последними предложениями Еврокомиссии и верховного представителя ЕС по этому вопросу.

Известно, что с 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 млрд ($328 млрд) активов российского центрального банка на своей территории.

22 марта глава Евросовета заявил, что ожидает скорого открытия переговоров с Украиной о членстве в ЕС.

Ранее Евросоюз решил ускорить военную помощь Украине.

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