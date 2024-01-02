Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
ГОРНЯК ЗМЕИНОГОРСК ВЕСЕЛОЯРСК

Еще одна страна присоединилась к БРИКС

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Al Ekhbariya: Саудовская Аравия присоединилась к объединению БРИКС

Еще одна страна присоединилась к БРИКС

Еще одна страна — Саудовская Аравия — присоединилась к объединению БРИКС. Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya.

Это сообщение подтверждает портал Alarabiya.net.

Власти Саудовской Аравии называли БРИКС полезным и важным инструментом для улучшения международного экономического сотрудничества.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей официально уведомил членов БРИКС, что его страна не присоединится к объединению. По его словам, страна не отказывается от двусторонних связей и придерживается приверженности увеличения торговых и инвестиционных потоков.

Отказ Аргентины от вступления в БРИКС назвали глупостью.

Взято
отсюда

новости события сегодня , свежие новости россии

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Maersk приостановила движение судов в Красном море

02.01.2024

 Новости

Франция объявила о закрытии посольства в Нигере

02.01.2024

 Новости

Мощный взрыв прогремел в пригороде Бейрута

02.01.2024

 Новости

Под Бейрутом погиб замглавы политбюро ХАМАС

02.01.2024

 Новости

Еще одна страна присоединилась к БРИКС

02.01.2024

 Новости Бийск

В Алтайском крае в новом году обнаружился дефицит снежных горок

02.01.2024

 Здоровье

Алтайская станция скорой помощи просит не перегружать ее напрасными вызовами

02.01.2024

 Здоровье

Как правильно и вкусно сбросить лишний вес после новогоднего застолья

02.01.2024

 Здоровье

Как 100 лет назад на Алтае высмеяли символ Рождества, а потом и выкинули его на свалку истории

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix