Al Ekhbariya: Саудовская Аравия присоединилась к объединению БРИКС

Еще одна страна — Саудовская Аравия — присоединилась к объединению БРИКС. Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya.

Это сообщение подтверждает портал Alarabiya.net.

Власти Саудовской Аравии называли БРИКС полезным и важным инструментом для улучшения международного экономического сотрудничества.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей официально уведомил членов БРИКС, что его страна не присоединится к объединению. По его словам, страна не отказывается от двусторонних связей и придерживается приверженности увеличения торговых и инвестиционных потоков.

Отказ Аргентины от вступления в БРИКС назвали глупостью.

Взято

отсюда

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