Французский политик Филиппо допустил операцию НАТО против РФ под ложным флагомСюжетНаселение России:

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо допустил, что НАТО может провести операцию против России под ложным флагом в ближайшие месяцы. Он призвал страну выйти из альянса из-за агрессивной риторики в адрес Москвы.

Таким образом политик отреагировал на заявление председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра. Тот считает, что Североатлантический альянс должен готовиться к полномасштабной войне с Россией. Конфликт может развернуться в ближайшие 20 лет.

По его словам, власти стран-членов альянса и гражданское население должны подготовиться к такому сценарию и возможному призыву на военную службу. Мирное существование, указал Бауэр, не является само собой разумеющимся.

Филиппо отметил, что постоянное повторение слов о возможном конфликте с Россией является подозрительным.

Остерегайтесь операций под ложным флагом (наподобие диверсии на «Северном потоке» в 2022 году) в ближайшие месяцы! Эти безумцы из НАТО готовы на все!

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Филиппо призвал Францию выйти из НАТО

Филиппо призвал Францию выйти из НАТО из-за агрессивной политики в отношении России. Таким образом он прокомментировал сообщения о крупнейших военных учениях альянса.

Североатлантический альянс, похоже, хочет ускорить приближение третьей мировой войны. Давайте выйдем из НАТО, давайте выйдем из этой смертельной спирали, давайте выберем свободную Францию и мир!

Ранее стало известно, что НАТО проведет крупнейшие учения в истории Steadfast Defender, имитируя начала третьей мировой войны. В учениях примут участие более 40 тысяч военных стран Североатлантического альянса, а также солдаты из Швеции. Маневры пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтики.

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи объявил, что учения начнутся на следующей неделе.

15 января издание Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера сообщило, что Германия разрабатывает план войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года. Согласно документу, в день Х главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг. Предполагается, что наиболее вероятным местом столкновения станет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

Слова представителя НАТО о подготовке к войне с Россией назвали безумством

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал безумством слова Роба Бауэра.

Безумство западных элит не имеет границ, и остановить их может только гарантированное понимание ими того, что в случае конфликта с Россией они будут все уничтожены

Он напомнил, что существует понятие неприемлемого ущерба, выработанное западными стратегами в годы холодной войны. Его суть заключается в том, что предполагаемые потери Запада в результате ответного ядерного удара СССР делают невозможным развязывание войны.

Рогов добавил, что Запад продолжает использовать агрессивную риторику в отношении Москвы, не сделав выводы из неудач украинского контрнаступления. Он выразил мнение, что после завершения конфликта произойдет мировое переустройство, в том числе на основе гарантий ненападения НАТО на Россию.

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В Совфеде сочли заявление НАТО анонсом нападения на Россию

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков считает, что заявление Бауэра является анонсом подготовки нападения на Россию. Его слова приводит РИА Новости.

Своим заявлением они фактически анонсируют, что собираются напасть на Россию. Мы на страны НАТО нападать не собираемся. Эти деятели долгие годы готовились к большой войне после разрушения Советского Союза, расширяя НАТО на Восток, а также настраивая Украину против России

Сенатор подчеркнул, что Россия готова отразить нападение, если альянс решится на опрометчивый и безумный шаг.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что молодое население стран НАТО не готово к участию в войне с Россией. По словам политика, молодому населению Европы нечего защищать, в отличие от россиян, которые защищают свою землю.

14 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин также оценил вероятность войны НАТО с Россией после утверждения лидера США Джо Байдена о заинтересованности Москвы в этом конфликте. Путин назвал подобные заявления чушью. Он также выразил мнение, что Соединенные штаты вряд ли заинтересованы в нанесении стратегического поражения России.

Взято

отсюда

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