Современная Москва – роскошная и наполненная счастливыми людьми – напоминает о прошлом Парижа, рассказал французский наблюдатель на выборах президента РФ Кристиан Ро.«”Русские выглядят более счастливыми, чем, например, французы. Я сам из Франции, поэтому это единственное сравнение, которое приходит мне в голову. В смысле, когда я оказался в Москве, я почувствовал огромную разницу относительно Парижа. Это (Москва, – ред.) богато, это роскошно. Люди выглядят очень довольными. Не знаю, это похоже на то, каким когда-то давно был Париж”, – сказал Ро РИА Новости.

На выборы в Херсонскую область приехали десять иностранных наблюдателей из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они продолжают работу на протяжении всех трех дней голосования.

Ранее радио Sputnik рассказало, что удивило наблюдателя из США Дэниеля Мартина Ковалика на выборах в Херсонской области.

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