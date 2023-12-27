«Этот ужас никогда не закончится»: Екатерина Климова о тяжелой болезни детей

Актриса Екатерина Климова призналась, что вся ее семья переболела пневмонией

Актриса Екатерина Климова рассказала в интервью изданию «7 дней» о трудном периоде в жизни, когда ее дети по очереди оказывались в больнице. Звезда призналась, что вся ее семья переболела пневмонией.

«В октябре Матвея положили в больницу с воспалением легких, потом во вторую, третью. И тут такие же симптомы возникли у Корнея. В итоге они оба оказались в Морозовской больнице. Когда меня не было в Москве, мальчиками занималась Лиза — я ей написала доверенность. За братьями ухаживала, еду готовила. И… сама заболела! Потом пневмонию подхватила няня, затем молодой человек Лизы. Я думала, что этот ужас никогда не закончится, такого трудного периода в моей жизни не было никогда», — поделилась артистка.

Климова отметила, что болезнь не прошла бесследно, сыновья и старшая дочь еще полностью не восстановились, и она переживает из-за этого. Сама актриса вместе с младшим ребенком восьмилетней Беллой при первых симптомах обратилась за помощью к врачам, и им удалось не запустить пневмонию. По словам знаменитости, они легко «отделались» по сравнению с другими членами семьи.

Климова растит двоих сыновей от коллеги Игоря Петренко, с которым прожила в браке почти 10 лет. Супруги развелись в 2014 году, артисты рассказывали журналистам, что тяжело переживали расставание, и это отразилось на детях. По словам актрисы, мальчики не сразу привыкли к отсутствию отца в доме и мечтали видеть его рядом. Позже Петренко признался, что именно бывшая жена занимается воспитанием сыновей, а себя он называет «воскресным папой».

Дочь Елизавету звезда родила от ювелира Ильи Хорошилова, а Беллу от актера Гелы Месхи. По словам артистки, она сохранила хорошие отношения со своими бывшими мужьями и не препятствует их общению с детьми.

Ранее Климова показала, какой ремонт сделала в комнате 16-летнего сына.

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