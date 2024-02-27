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Евродепутат засомневался в искренности заявлений Макрона по Украине

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Евродепутат Террас заявил, что Макрон поддерживает Украину только на словах

Евродепутат засомневался в искренности заявлений Макрона по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает Украину только на словах и лишь пытается казаться благородным рыцарем Киева. Об этом заявил депутат Европарламента от эстонской партии «Отечество» генерал в отставке Рихо Террас, комментируя порталу ERR предложение Макрона отправить войска Европейского союза (ЕС) на Украину.

«Он [Макрон] знает, что [канцлер Германии Олаф] Шольц, безусловно, не сможет продать это [предложение] своим избирателям и что Шольц будет выступать против этого. Это означает, что президент Франции предстает в этом контексте благородным рыцарем, которому канцлер ФРГ не позволит сделать ничего хорошего для Украины», — сказал евродепутат, добавив, что «не верит в то, что говорит Макрон».

На прошедшей 26 февраля в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что войска стран ЕС могут отправиться на Украину. Он уточнил, что официально консенсус по отправке сухопутных войск не достигнут, но такую возможность нельзя исключать.

Олаф Шольц впоследствии сообщил, что страны Евросоюза и НАТО не будут направлять войска на Украину. С этим же заявлением выступили главы других государств.

Взято
отсюда

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