Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Фарион осудила русскоговорящих бойцов ВСУ за негативное влияние на ход конфликта

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Фарион осудила русскоговорящих бойцов ВСУ за негативное влияние на ход конфликта

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые общаются между собой на русском языке, негативно влияют на ход конфликта с Россией. Об этом в беседе с каналом ISLND TV заявила экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион.

«Каждое мгновение может быть решающим тогда, если, не дай бог, ты ранен, и над тобой кто-то стоит и говорит на московском языке. Что с тобой происходит, где чужой, где свой? Это граница между своими и чужими», — сказала бывший парламентарий

Она также осудила украинских военнослужащих, которые по рации говорят «на московском языке».

«Как другие по рации должны сориентироваться, кто это?», — добавила экс-депутат.

Ранее СБУ открыло уголовное производство в отношении Фарион. Как отметили в Службе безопасности Украины, поводом для разбирательства послужила критика экс-депутата в адрес русскоязычных в украинской армии, которая спровоцировала негативную реакцию в обществе.

До этого Фарион потребовала «утилизировать» говорящих на русском языке на Украине.

Фарион является членом крайне правой партии «Свобода». В России в отношении нее заведены дела по ч. 4 ст. 33, пп. «а, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) за русофобские высказывания.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Вторые “Джокер” и “Дюна”. Самые ожидаемые фильмы 2024 года в России и в мире

04.01.2024

 Интересное

Когда выходим на работу в январе 2024 года?

04.01.2024

 Интересное

Топ-10 недорогих подарков, которые можно подарить на Рождество

04.01.2024

 Интересное

Начнется ли реконструкция ж/д вокзала в Барнауле в 2024 году

04.01.2024

 Новости Алтай

В Аргентине задержали экс-руководителя барнаульского «Жилфонда» — она год скрывалась от полицейских

04.01.2024

 Новости Алтай

Ледяные горки привлекают толпы людей. На Мало-Тобольской открыли снежный городок — фоторепортаж

04.01.2024

 Новости Алтай

Сотни человек эвакуируют в Белгороде

04.01.2024

 Новости Алтай

Осужденный за взятки генерал погиб в СВО: новости спецоперации за 3 января

04.01.2024

 Новости Алтай

Снова похолодание: какая погода будет в Бийске 4 января

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix