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Фермеры Германии на митинге освистали министра финансов Кристиана Линднера

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Фермеры Германии на митинге освистали министра финансов Кристиана Линднера

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер был освистан при выступлении перед протестующими фермерами в Берлине. Об этом сообщает ТАСС.

Выход министра к трибуне сопровождался криками «Проваливай!», общим шумом и свистом. Свою речь Линднер смог начать лишь после призыва главы Германского союза фермеров Йоахима Руквида соблюдать тишину.

Министр заявил, что понимает возмущение протестующих, однако проблемы аграриев возникли не сразу, копились годами и решить их одним махом не удастся.

Ассоциация немецких фермеров начала общенациональную забастовку против запланированного федеральным правительством сокращения субсидий в сельскохозяйственном секторе. По данным издания, власти ФРГ внесли меры жесткой экономии в бюджет на 2024 год, включая спорное сокращение льгот для фермеров.

15 января фермеры в качестве протестной акции на сельхозтехнике заблокировали центральную улицу Берлина.

11 января канцлер Германии Олаф Шольц отказался выйти к бастующим фермерам в Котбусе. При этом через пресс-службу он выступил за поиск компромисса между фермерами и правительством.

Ранее полиция в ФРГ завела 134 дела после протестов фермеров.

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