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Фермеры в ЕС призвали ограничить импорт украинской агропродукции

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Шесть фермерских профсоюзов призвали ЕС ограничить импорт продукции с Украины

Фермеры в ЕС призвали ограничить импорт украинской агропродукции

Шесть фермерских профсоюзов призвали Европейский союз ограничить импорт украинской агропродукции. Об этом сообщила французская газета Le Figaro со ссылкой на совместное письмо организаций.

Издание напомнило, что в настоящее время в Евросоюзе действует норма о снятии таможенных пошлин с украинского экспорта до июня 2024 года.

По мнению фермерских профсоюзов, это необходимо сделать, чтобы не ставить под угрозу «выживание» европейских производителей. «Мы опасаемся, что, если этот механизм будет сохранен в его нынешнем виде, без адаптации, выживание производителей ЕС может быть поставлено под вопрос», — говорится в документе.

Фермеры предложили усилить контроль над сухопутными и речными маршрутами украинского экспорта через ЕС в третьи страны, а также ввести «пороги импорта» для всей украинской сельскохозяйственной продукции.

Ранее стало известно, что фермеры стран Европы опасаются вступления Украины в ЕС на фоне угрозы конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции.

Взято
отсюда

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