Фермеры в Польше строили более 500 блокад на дорогах по всей стране

Польские фермеры устроили более 500 блокад на дорогах по всей стране. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Уточняется, что фермеры протестуют на подъездах к городам и поселкам, а также на скоростных дорогах. По официальным данным, участие в акции протеста принимают около 70 тысяч фермеров. Демонстранты выступают против «зеленого порядка», импорта агропродовольственных товаров из Украины, а также ограничения животноводства в Польше.

Ранее президент Польши Анджей Дуда поддержал требования фермеров, протестующих против нечестной конкуренции и бесконтрольного ввоза украинского зерна в страну. Он подчеркнул, что забота об интересах фермеров «является обязанностью польских властей независимо от политической ситуации» на национальном или международном уровне.

Взято

отсюда

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