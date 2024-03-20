реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Фермеры в Польше перекрыли дороги по всей стране

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Фермеры в Польше строили более 500 блокад на дорогах по всей стране

Фермеры в Польше перекрыли дороги по всей стране

Польские фермеры устроили более 500 блокад на дорогах по всей стране. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Уточняется, что фермеры протестуют на подъездах к городам и поселкам, а также на скоростных дорогах. По официальным данным, участие в акции протеста принимают около 70 тысяч фермеров. Демонстранты выступают против «зеленого порядка», импорта агропродовольственных товаров из Украины, а также ограничения животноводства в Польше.

Ранее президент Польши Анджей Дуда поддержал требования фермеров, протестующих против нечестной конкуренции и бесконтрольного ввоза украинского зерна в страну. Он подчеркнул, что забота об интересах фермеров «является обязанностью польских властей независимо от политической ситуации» на национальном или международном уровне.

Взято
отсюда

новости сегодня последние свежие , новости онлайн

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Франк поручил выделить дополнительно 100 млн рублей на ремонт дорог в Барнауле

Франк поручил выделить дополнительно 100 млн рублей на ремонт…

Учитывая перепады температур этой зимой, число участков, которые следует отремонтировать,…

На Кологривого составили протокол за дебош в баре и отправили в спецприемник

На Кологривого составили протокол за дебош в баре и…

Решение о наказании по части первой статьи 20.1 КоАП “Мелкое…

Два человека погибли в лобовом столкновении в Барнауле

Два человека погибли в лобовом столкновении в Барнауле

По предварительной информации, авария произошла вечером на объездной дороге Кадр…

В Барнауле задержали известного бизнесмена по делу о недостроенном доме

В Барнауле задержали известного бизнесмена по делу о недостроенном…

Уголовное дело возбудили после того, как на ситуацию обратил внимание…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp