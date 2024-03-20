Фестиваль студенческого творчества стартовал в Самарской области

Фестиваль студенческого творчества “Самарская студенческая весна-2024” стартовал в Самарской области, сообщает “Волга Ньюс”.

В публикации говорится, что фестиваль проводится в регионе с 1952 года, в 1993-м инициатива получила поддержку со стороны Российского Союза Молодежи и получила статус федерального мероприятия.

Нынешняя “Студенческая весна” посвящена Году семьи, который объявлен в России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Лучшие номера получат дипломы лауреатов и возможность выступить на гала-концерте фестиваля, а также смогут войти в состав делегации Самарской области и представить регион на фестивале “Российская студенческая весна”, которая пройдет в Саратове в мае, говорится в материале.

Первый концерт фестиваля пройдет 27 марта, мероприятие продлится до конца апреля.

На прошлой неделе радио Sputnik рассказало, что в Самаре начался региональный этап Всемирного фестиваля молодежи “Действуй!”.

Взято отсюда.