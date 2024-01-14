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Fichajes: футболист «Реала» Винисиус может перейти в «Манчестер Юнайтед»

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Fichajes: футболист «Реала» Винисиус может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус попал в сферу английского «Манчестер Юнайтед», передает Fichajes.

Футболист может покинуть «Реал», если в команду перейдет форвард французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Также на Винисиуса претендуют английский «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Винисиус полностью восстановится от травмы, которую получил в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против Колумбии.

Бразилец выступает за мадридский клуб с 2018 года. До этого он играл в Бразилии за «Фламенго». В составе испанской команды Винисиус дважды стал чемпионом страны, дважды выиграл Суперкубок и один раз — Кубок. В сезоне-2021/22 вингер праздновал победу в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Винисиус провел в Ла Лиге 11 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами.

14 января «Реал» сыграет в финале Суперкубка Испании против каталонской «Барселоны». Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее Винисиус на всю спину набил тату с великими спортсменами.

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