Фитнес-эксперты «Вокруг света» рассказали об особенностях занятий спортом после 50 лет.

Тренер Ольга Дерендеева напомнила, что занятия фитнесом улучшают не только физическое, но и психологическое состояние. По ее словам, тренировки снижают стресс, что важно в любом возрасте.

Спортивный врач Дмитрий Горковский отметил, что при тренировках возрастным людям рекомендуются снижать нагрузку приблизительно вдвое. Также он посоветовал воздержаться от занятий, которые предполагают чрезмерную нагрузку на суставы и предельные амплитуды движения в них.

Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Валерия Андреева предложила в качестве кардиотренировок бег, ходьбу, велопрогулки или плавание. Фитнес-тренер Иван Иванов посоветовал не пренебрегать силовыми упражнениями. Реабилитолог Юрий Корюкалов отметил важность растяжки и разминки, так как с возрастом подвижность и гибкость уменьшаются.

Ранее фитнес-тренер Ирина Ротач назвала лучшую утреннюю тренировку для долголетия. Она рекомендовала начать с бега на месте. Далее нужно делать круговые движения в плечевых суставах. После этого — наклоны вправо, влево и вперед.

Взято

отсюда

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