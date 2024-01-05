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Фон дер Ляйен: ЕК ищет план Б при провале переговоров по финансированию Украина

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Фон дер Ляйен: ЕК ищет план Б при провале переговоров по финансированию Украина

Глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК ищет план Б для оказания финансовой помощи Киеву со стороны Брюсселя на случай провала переговоров по выделению средств из общеевропейского бюджета. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что лучшим решением стало ы достижение консенсуса всеми 27 странами-членами ЕС. Фон дер Ляйен добавила, что также необходимо продумать другие варианты, в текущий момент готовятся операционные решения.

Глава ЕК добавила, что в декабре 2023 года Еврокомиссия перечислила Украине 1,5 млрд евро. Этого должно хватить украинской стороне, чтобы покрыть расходы в начале 2024 года. Она добавила, что решение о новом финансировании для Киева должно быть принято как можно скорее.

19 декабря пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что Германия может сократить предусмотренную на 2024 год помощь Украине на €520 млн в связи с корректировкой бюджетных планов.

До этого член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин утверждала, что у Вашингтона нет возможности финансировать конфликт на Украине, выделяя средства Киеву. Она отмечала, что на первом месте среди обсуждаемых вопросов у американских законодателей должны оставаться внутренние проблемы государства.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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